A TMW Radio l'ex calciatore e commentatore di DAZN Fabio Bazzani ha parlato dell'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “A Bologna ha avuto un avvio difficoltoso, poi è cresciuto creando un bel legame con la squadra. E' vero che ha perso alcuni giocatori, ma quelli che sono rimasti li ha trovati migliorati dal percorso di Thiago Motta. Ripetere la stagione scorsa e addirittura migliorarla era comunque difficile, Italiano ha avuto carattere”.

“La Fiorentina non è più forte del Bologna”

Poi ha aggiunto: “Il Bologna è più offensivo e verticale rispetto all'anno scorso, ma resta una squadra solida e ha una rosa più profonda. Sento dire che è lo stesso Italiano, ma non è così: ora ha una rosa molto più forte di quella che aveva a Firenze. E la Fiorentina attuale non è più forte di questo Bologna, le metto alla pari. Se il Bologna non andrà in Champions sarà perché verrà superata dalla Juventus, non certo da Fiorentina o Roma".