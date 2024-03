Sull'edizione locale di Repubblica, c'è un titolo viola in prima pagina: "Tutti gli uomini del presidente. Commisso riparte dai suoi dirigenti". A pagina 13 in taglio alto: “Commisso riparte. Passaggio di consegne senza nuovi ingressi” e in sommario: “Il riassetto, dopo l'addio a Joe Barone, con i dirigenti interni. La parte sportiva a Pradè e Burdisso, l'area aziendale a Ferrari”.