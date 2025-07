Vincenzo Italiano ha ufficialmente un nuovo centravanti, il Bologna trova l'accordo con Immobile: i dettali

.Dopo essersi visto sfilare di mano Edin Dzeko, che ha preferito scegliere di trasferirsi alla Fiorentina di Stefano Pioli, oggi, 10 luglio, l’ex allenatore viola Vincenzo Italiano ha finalmente un nuovo centravanti. Il Bologna pochi minuti fa ha infatti comunicato, con una nota sul proprio sito ufficiale, di aver ufficializzato l’arrivo dello svincolato Ciro Immobile, reduce dall’esperienza in Turchia al Besiktas.Il centravanti di Torre Annunziata torna in Serie A dopo l'esperienza in terra turca, e ha firmato un contratto annuale con opzione sul rinnovo per un’altra stagione.

L'ex attaccante della Lazio firma un contratto annuale con opzione sul secondo

Questo il comunicato del club felsineo:

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ciro Immobile. Classe 1990, fra i migliori attaccanti della propria generazione, Ciro raggiunge Bologna seguendo il solco dei grandi campioni che, da Baggio e Signori in poi, hanno deciso di vivere in rossoblù una seconda e trionfale giovinezza, come Gilardino, Di Vaio e in tempi più recenti Palacio. 201 gol in Serie A dal 2008 ad oggi, nessuno come lui, in generale è l’ottavo marcatore di tutti i tempi del nostro massimo campionato, del quale per ben 4 volte si è laureato capocannoniere, facendo segnare anche il record (36) di gol realizzati in una singola stagione, la 2019-20. Due anni prima è stato anche miglior marcatore dell’Europa League”.