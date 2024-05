La Nazione: Il rebus è sulla mediana

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, questa mattina c'è questo titolo: "Corri Fiorentina prenditi Atene".

Apertura per: “Destinazione Europa: obiettivo finale Grinta, carattere e orgoglio viola Serve una prestazione senza errori”. Sottotitolo: “Stasera a Bruges alle 18,45 si riparte dal 3-2 dell’andata, ma senza perdere la propria identità di gioco Italiano si affida alle qualità dei singoli e alla solidità del gruppo. Dubbio Bonaventura. Gonzalez c’è”.

Le dichiarazioni della vigilia: “Italiano accende il gruppo ”L’obiettivo è fantastico". E ancora: “Il tecnico punta a un traguardo importante e mette in guardia dai pericoli ”Massima concentrazione: dovremo rifare la gara dell’andata senza errori". Di spalla il commento: "Dal trionfo al Marakanà Al ’silenzio’ di Batigol".

Qui troviamo la probabile formazione: “Il rebus è sulla mediana Bonaventura ci prova Mandragora l’alternativa”. E inoltre: “I dubbi saranno sciolti solo alla vigilia, ma Jack potrebbe iniziare in panchina Ballottaggio anche in difesa: a destra Dodo è in vantaggio rispetto a Kayode”.