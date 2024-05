La misura è colma: niente cori e applausi, il muro viola ad Atene respinge la Fiorentina sotto il settore tra fischi e delusione

L'anno scorso la delusione aveva lasciato lo spazio all'orgoglio, quando a Praga la Fiorentina dopo aver perso la finale contro il West Ham era stata accolta con cori e applausi nonostante la cocente sconfitta.

E' andata diversamente ieri sera, ad Atene, quando la Fiorentina si è recata sotto il bellissimo settore ospiti viola. La delusione quest'anno si è trasformata in rabbia, con cori e fischi all'indirizzo della squadra viola, che non ha potuto far altro che allontanarsi a testa basa dai propri tifosi.

Dal supporto incondizionato e incessante di qualche giorno fa a una rabbia comprensibile e giustificata. La misura è colma, anche per il tifo.