L'Argentina chiama Nico Gonzalez per le due amichevoli a marzo. Martinez Quarta e Beltran restano a Firenze

Anche stavolta ci sarà un po' di Fiorentina in questa Argentina. Il commissario tecnico albiceleste Lionel Scaloni ha da poco diramato la lista dei convocati ufficiali della Nazionale per le due amichevoli del 22 e del 26 marzo, contro El Salvador e Costa Rica, che si giocheranno negli Stati Uniti.

C'è Gonzalez, non Quarta

Nicolas Gonzalez è convocato per le due sfide dell'Argentina: il numero 10 viola torna in Nazionale. Restano a Firenze, invece, il difensore Lucas Martinez Quarta e l'attaccante Lucas Beltran; c'è l'ex viola German Pezzella. Prima volta con la maglia albiceleste anche per il classe 2005 del Monza e obiettivo di mercato viola Valentin Carboni.