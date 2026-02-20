La Fiorentina regala una piccola speranza all'Italia nel ranking UEFA, ma la corsa al quinto posto in Champions resta complicata
Un turno di coppe europee in cui la Fiorentina (insieme al Bologna) ha tenuto alto l'onore dell'Italia, a differenza delle sue connazionali. In Champions League infatti sono cadute rovinosamente Juventus, Inter e Atalanta, sconfitte pesantissime anche in ottica ranking.
Distanza ridotta ma…
Da questo punto di vista il netto 3-0 della Fiorentina sul campo dello Jagiellonia, unito all'1-0 del Bologna contro il Brann, ha portato dei vantaggi in termini di punteggio. Grazie a questi due risultati, infatti, l'Italia ha accorciato la distanza dal secondo posto nel ranking che garantirebbe una qualificata in più nella prossima Champions. Occorre però sottolineare che i punti di differenza sono ancora molti e, soprattutto, che l'Italia rischia fortemente di perdere tutte le proprie rappresentanti in Champions League.