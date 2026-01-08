La Roma spinge per Dragusin: contatti col Tottenham, si lavora sulle cifre
Radu Dragusin in azione
Come riporta Gianluca Di Marzio, la Roma in queste ore insiste per il difensore del Tottenham Radu Dragusin, calciatore che piace anche alla Fiorentina. In queste ore ci sono stati dei contatti tra i giallorossi e gli Spurs.
I dettagli
La Roma insiste per l’ex giocatore di Juventus e Genoa, si lavora per trovare la quadra sulle cifre dell’operazione, la trattativa è avviata, con calciatore e società. Dragusin è tornato tra i convocati a fine dicembre, scendendo in campo dopo ben undici mesi di stop per la rottura del crociato.
