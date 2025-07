Ma serve davvero un mediano d'impostazione? La Fiorentina pronta a virare su calciatori fisici e la regia...

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista. La pista che sembrava più vicina a realizzarsi era quella per il regista del Parma Adrian Bernabè, ma lo spagnolo non sembra destinato ad arrivare a Firenze.

Fagioli al centro della manovra

Secondo La Repubblica non è detto che la Fiorentina continui a cercare un mediano d'impostazione come lo spagnolo, volgendo l'attenzione su altri tipi di calciatori. Il quotidiano scrive che Pioli potrebbe usare come perno del gioco viola Nicolò Fagioli, posizionandolo sempre come mezzala per sfruttare anche le sue capacità offensive, ma mettendolo al centro dell'organizzazione offensiva gigliata facendolo diventare un vero e proprio regista di centrocampo.

Un giocatore fisico

La Fiorentina potrebbe orientarsi su un centrocampista che porti più sostanza che qualità e che possa fare il “lavoro sporco”, assieme a Mandragora, per permettere a Fagioli di concentrarsi sulla manovra offensiva