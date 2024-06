L'urgenza a centrocampo: Nuovo contatto con il Frosinone per Brescianini. Palladino garantisce per Bondo ma vuole anche Colpani

L'agenda di mercato della Fiorentina è ricca di nomi anche a centrocampo. Sul Corriere dello Sport-Stadio viene riportata la notizia che questa contiene i nomi di Brescianini del Frosinone, di Bondo e Colpani del Monza, di Boloca e Thorstvedt del Sassuolo.

Centrocampo sguarnito

La linea mediana viola al momento è del tutto o quasi sguarnita, perché c’è il solo Mandragora, mentre sono tornati alla base i prestiti Arthur e Maxime Lopez e Bonaventura, Castrovilli e Duncan hanno il loro contratto in scadenza.

La situazione

C'è quindi il bisogno di mettere almeno un paio di giocatori sotto contratto in tempi relativamente brevi: per Brescianini è previsto subito un nuovo contatto con il Frosinone (che chiede dodici milioni contro i sette offerti dalla Fiorentina), mentre per Bondo “garantisce” Palladino che vorrebbe anche Colpani.