"Nell'era Commisso passati 99 giocatori e tanti allenatori: come si fa così a costruire la Fiorentina?"

Il giornalista Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha analizzato vari temi legati alla Fiorentina.

Troppi cambiamenti

"Siamo in un momento veramente decisivo, devi darla una svolta e non può essere questo l'anno a cui andiamo incontro. Domenica c'è una partita veramente proibitiva, ma a parte quella devi avere un'idea precisa su come uscirne. Deve essere un percorso di crescita ci hanno detto, ma dopo tre settimane hai mandato via l'allenatore facendo una gran confusione. Credo che il primo punto sia riconoscere i propri errori, a partire da una rosa incompleta spendendo 130 milioni. Nell'era Commisso sono passati da Firenze 99 giocatori, a cui vanno aggiunti 7/8 allenatori con solo uno che è stato 3 anni: come si può pensare di costruire qualcosa? Il problema urgente è uscire velocemente da questa situazione: se continui a stare lì, anche il percorso di crescita che pensi di avere iniziato si percorre".

L'età anagrafica non è un alibi

“Sono giovani, ma che son costati. Sono i meglio giovani che potevi prendere per le ambizioni della Fiorentina. Devono dimostrare di valere qualcosa in più, rispetto a quelli che avevi mandato via. Comuzzo a Parma ha giocato una signora partita: se un domani lo perdiamo mi dispiace”.