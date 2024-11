A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Renato Buso, che si concentrato soprattutto sul reparto offensivo viola.

‘Al momento fatico a scegliere tra Kean e Vlahovic, perchè…’

“Kean è un giocatore di maggiore forza fisica, che fa reparto più di Vlahovic perchè difende palla ancora meglio e sa trovare i giusti spazi sui lanci lunghi. Vlahovic ha più tecnica e partecipa meno all'azione ma lo trovi sempre. In questo momento fatico a scegliere, li vedo alla pari. Ritenevo Kean un pelo sotto Retegui, ma è cresciuto in tutto, ha ritrovato se stesso e anche in Nazionale ha dimostrato di essere in un percorso di completamento, può diventare un gran centravanti”.

‘Serve un attaccante pronto e strutturato, Djuric andrebbe bene’

“Kouame non è un centravanti, assolutamente non ce lo vedo. Il miglior campionato l'ha fatto da seconda punta giocando sulla sponda del compagno di reparto. Fa fatica spalle alla porta, non ha i movimenti. Si muove meglio su un binario, su una linea verticale. A gennaio è veramente complicato trovare un centravanti che possa ritagliarsi spazio, Djuric è un nome fattibile e Palladino lo conosce, potrebbe essere un buon vice. Alla Fiorentina però servirebbe un calciatore con le caratteristiche di Dzeko, che potrebbe accettare un ruolo di questo tipo, anche se ha un ingaggio molto elevato. Serve un nome conosciuto e strutturato”.