L’ex attaccante viola e allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori ha parlato a Toscana Tv toccando vari temi di casa gigliata durante la sosta del campionato.

‘I prossimi 40 giorni saranno pienissimi, Palladino ha fatto bene a concedere riposo alla squadra'

“I 7 giorni di vacanza concessi da Palladino al gruppo? Sono dell’idea che in momenti come questo riposarsi può essere importante per la squadra. Adesso ci sono tanti modi per allenarsi e sicuramente i calciatori avranno un programma da seguire, parliamo di professionisti. Penso che la settimana di stacco sia più dal Viola Park che dal lavoro in senso stretto. Da questa settimana si andrà a diritto, con tantissime partite e una grandissima pressione, non dimentichiamolo. I prossimi 40 giorni saranno pienissimi per la Fiorentina. Immagino anche che i giocatori come Gudmundsson, Cataldi e Mandragora avranno lavorato dopo i rispettivi infortuni per cercare di recuperare al meglio e migliorare la propria condizione. La ripartenza da una sosta è comunque sempre pericolosa e Como sarà un esame importante”.

“Le difficoltà di Kean con l’Italia, come quelle di Retegui, sono da ricollegare al fatto che la squadra di Spalletti contro Belgio e Francia ha giocato con tanti centrocampisti ed un solo attaccante e non ha mai verticalizzato. Kean e Retegui giocano in due squadre come Fiorentina e Atalanta, che verticalizzano, vanno in Nazionale e giocano alla rovescia. Questi due attaccanti non hanno mai il pallone e vengono criticati solo loro…poi è normale che si possa avere una brutta giornata, ma se non si va mai a cercare la palla diretta sull’attaccante, per loro le cose si fanno complicate. Kean ha avuto anche l’occasione per segnare, su uno dei pochissimi palloni crossati al centro”.

‘Non serve un vice Kean dal mercato, la Fiorentina ha Beltran’

“Sono in disaccordo con la maggior parte dei pensieri riguardo alla necessità di un vice Kean per la Fiorentina. Dove si va a trovare un calciatore così? Quando si parla di vice ho già delle perplessità: un ‘vecchio’ di 35 anni non lo si cerca, la società sta puntando sui giovani e non andrebbe a fare un investimento così. La Fiorentina ha speso tanto per Kean e Beltran. Sarebbe come mettere una pezza. Se si fa male seriamente Kean è un problema, non ci sarebbe un sostituto. Se viene a mancare per qualche partita, lo si può sostituire: un altro Kean non lo si trova sul mercato. Pertanto, si può rimanere con i calciatori che la Fiorentina ha, e Beltran può sostituire Kean all’occorrenza, dato che sa giocare sfruttando le ripartenze”.

“La Fiorentina è coperta anche a centrocampo, con 4 calciatori per due posti con Adli Bove Cataldi e Mandragora, nonostante l’attuale infortunio di Richardson. I difensori sono tanti, Martinez Quarta non lo vedo come opzione a centrocampo ma è un giocatore di un certo livello e in qualche modo Palladino dovrà cercare di coinvolgerlo per non perderlo. Lo stesso vale per Pongracic. Vediamo poi che tipo di riflessioni saranno fatte su Moreno e il nuovo arrivo di Gennaio Valentini. Calma con Kayode, avrà le occasioni per giocare, se Dodô tornerà venerdì dagli impegni con la Nazionale giocherà a Como. In caso di uscita, solo in prestito, non mi priverei certo a titolo definitivo di un 20enne con le sue qualità”.