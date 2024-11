Ai canali ufficiali della Reggiana ha parlato il difensore della Fiorentina Lorenzo Lucchesi, classe 2003 arrivato in prestito in Emilia-Romagna la scorsa estate, toccando anche il tema di un possibile rientro in viola.

‘In Serie B ogni partita è un big match ma siamo all’altezza di qualsiasi avversario’

"Lavoriamo giorno dopo giorno e sappiamo sempre quello che dobbiamo fare Bisogna lavorare con costanza come ci chiede il mister e mantenere l'equilibrio partita dopo partita. Il Cesena? Sicuramente siamo all’altezza di affrontare qualsiasi avversario. Poi, in Serie B, non ci sono partite più difficili di altre: ogni gara è un big match. Lavoriamo cercando di fare sempre risultato".

‘La Fiorentina? Ora penso alla Reggiana, poi…’

"L’esperienza che ho fatto lo scorso anno a Terni, a livello personale, la reputo positiva. Ho capito tante cose, ad esempio se talvolta riesci anche a conquistare un punticino senza andare per forza all'arrembaggio, è meglio. Infatti, l’anno scorso, ho fatto i playout proprio per un punto. Tornare alla Fiorentina? Non prevedo il futuro. Adesso penso alla Reggiana, poi vedremo cosa accadrà". Come ottenere la salvezza? Sicuramente con il duro lavoro. Giorno dopo giorno bisogna restare attaccati. Sono sicuro di essere con una grande squadra e possiamo raggiungere obiettivi importanti, ma non bisogna mai staccare la spina. Io penso positivo, noi sportivi dobbiamo esserlo".