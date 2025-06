Corriere dello Sport-Stadio: Bernabé costa, spunta Sohm

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Bernabé: 20 milioni”. E ancora: “Viola due piste”.

Pagina 14

Apertura per: “Fiorentina Bernabé costa: spunta Sohm”. Sottotitolo: “Il Parma chiede oltre 20 milioni per lo spagnolo: piace ma è tanto La Viola ha già sondato lo svizzero valutato 10-12. Resta l’idea Traoré”. In taglio basso: “Una Viola extra large: sui 18 in bilico deciderà Pioli”. Catenaccio: “Il tecnico è pronto: sempre al telefono negli ultimi giorni di ferie in Grecia".

Pagina 15

Qui leggiamo: “Soldato Pietro il migliore di tutti”. Sottotitolo: “Comuzzo sale di quasi 25 milioni solo nell’ultima stagione: la Viola lo ha appena blindato. Seguono Pio Esposito e Leoni, poi Fortini”.