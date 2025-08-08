UFFICIALE: La Fiorentina giocherà il play-off di Conference League al Mapei Stadium. Il comunicato del Sassuolo
La Fiorentina giocherà il ritorno del play-off di Conference League (in programma giovedì 28 agosto con orario e avversaria da verificare) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. C'erano già le conferme ed è arrivata l'ufficialità da parte del Sassuolo, club proprietario dell'impianto.
“Il Sassuolo Calcio comunica che il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà la gara di ritorno dei play-off di UEFA Conference League dell’ACF Fiorentina in programma giovedì 28 agosto. Ancora una volta il Mapei Stadium si conferma palcoscenico del grande calcio internazionale, dopo aver accolto negli anni recenti l’Atalanta nella sua prima esperienza europea in UEFA Europa League, la finale di Champions League Femminile e la Nazionale Italiana”.
