La Fiorentina di Raffaele Palladino, dopo un periodo di assestamento e qualche preoccupazione, ha avuto fiducia di sé stessa e adesso raccoglie risultati. Lo evidenzia il tecnico Serse Cosmi a Radio Serie A, paragonando la situazione a quella della Roma: “Dopo sole quattro giornate vai a esonerare De Rossi, che ha un contratto di altri due anni… Molti dubbi. Per altro aveva gli stessi punti di Palladino e della Fiorentina, a quel punto”.

“La Fiorentina non ha cacciato Palladino perché ci sono persone di calcio”

E aggiunge: “Chi mi autorizza a pensare che non avrebbero potuto cacciare Palladino dopo l'inizio difficile? E invece non è successo, perché alla Fiorentina ci sono persone di calcio. Alla Roma invece nessuno si è visto in città in settanta giorni, la CEO si è dimessa. La scelta di Juric sembrava annunciata, non c'erano reali miglioramenti”.