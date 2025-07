"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Leonardo Fabbri

Questa sera alle ore 21.30 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata si parlerà dell'inizio di stagione della nuova Fiorentina di Stefano Pioli, commentando la conferenza stampa del mister e i primi giorni di ritiro al Viola Park.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e un ospite d'eccezione, il campione di lancio del peso e tifoso della Fiorentina Leonardo Fabbri. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Ci rivediamo tra qualche settimana

Quella di stasera sarà l'ultima puntata di Hangover Viola prima di una piccola pausa estiva. La nostra trasmissione tornerà in onda mercoledì 13 agosto, ma nel frattempo ovviamente continueremo a raccontarvi tutto sul nostro sito e sui nostri canali social.

Segui la puntata