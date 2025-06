La Nazione: Pioli più Badelj, la suggestione per il futuro

Sul QS de La Nazione si parla del futuro della Fiorentina, tra scelta dell'allenatore e i possibili protagonisti della nuova stagione.

Prima pagina

In prima pagina nell'inserto si legge: “Pioli più Badelj, la suggestione”, riferendosi al possibile nuovo tecnico e alla figura da club manager richiesta da Pioli alla società viola.

Pagina 4

All'interno, a pagina 4 si legge: “Pioli, i nodi da sciogliere. Dalle tasse ai tempi lunghi. Idea Badelj come manager”. E di spalla: “Da Oriali e Ferri a Storari e Bianchi. Un ruolo in ascesa”.

Pagina 5

E a pagina 5: “Il gioiellino da valorizzare. Il ritorno, le grandi in fila e il cartellino decuplicato. Fortini: prova di maturità” e accanto: “Iella Moise, un altro infortunio. Ora le vacanze e… la clausola”. In basso le parole di Gosens in una recente intervista e un articolo sul calendario di Serie A.