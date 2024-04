Il solito Lotito: "La Roma ha fermato una partita per un codice giallo... Potevano ricominciare a giocare la sera stessa"

Polemiche a non finire quelle rivolte al presidente della Lazio Claudio Lotito dopo il suo attacco alla Roma. Il presidente della Lazio, come riporta La Stampa, ha parlato contro i giallorossi in merito alle proteste per il recupero fissato il 25 aprile contro l'Udinese, dopo che la gara originale era stata sospesa per un malore occorso a N'Dicka.

Questo il suo sfogo: "Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo. Preoccupazione dei giocatori? Allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa".