In Consiglio Comunale ha parlato Letizia Perini, Assessore con deleghe allo sport, politiche giovanili e tradizioni popolari, che rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri Chelli e Palagi ha avuto modo di soffermarsi anche sul tema del Padovani e del cronoprogramma del Franchi.

‘Il rifacimento del Padovani permetterà di avere più spazi ma non solo’

“La volontà dell'amministrazione è assolutamente quella di proseguire sui lavori al Padovani, saranno 10 milioni di euro di lavori che permetteranno il rifacimento di tutta la tribuna, che aumenterà i posti a sedere ma non solo. L'intervento sarà molto importante e inizierà la prossima primavera; il rifacimento del Padovani permetterà di avere spazi in più, bar, palestra, segreterie, spogliatoio, che valorizzeranno e miglioreranno un impianto che ne ha bisogno”.

‘Uffici al lavoro per il nuovo cronoprogramma del Franchi’

“Il cronoprogramma del Franchi? Gli uffici sono a lavoro per questo e le date sono quelle riportate negli atti di gara, ma è di pubblica notizia che ci sia un'interlocuzione tra i nostri uffici e la Fiorentina per giocare anche la prossima stagione al Franchi. Conseguentemente quanto era scritto nel vecchio programma dovrà cambiare. Per quanto riguarda le barriere di divisione col settore ospiti, è stato deciso che per la sicurezza dei tifosi sia meglio creare delle barriere più alte per evitare passaggi di oggetti tra i settori. Per quanto riguarda l'area hospitality, la Fiorentina ha chiesto di fare alcuni lavori a proprio carico in alcune aree utilizzate come uffici, occorrono metrature precise soprattutto per le gare europee. Ci stiamo prendendo tempo per dare risposte proprio perchè si parla di soldi pubblici e tematiche delicate, per garantire il minor tempo di lavori al Franchi e non sperperare ingenti risorse. Lavorare per dare risposte giuste nei tempi giusti, per giungere al miglior risultato possibile".