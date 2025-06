Contatto diretto tra Gattuso e Gravina: il destino dell'ex viola è segnato in ottica Nazionale. Coinvolto anche Prandelli?

Dopo i no di Claudio Ranieri e di Stefano Pioli, rimasti rispettivamente in ottica Roma (per la dirigenza) e Fiorentina (per la panchina), la Nazionale Italiana si è messa alla ricerca di un nuovo commissario tecnico per sostituire Luciano Spalletti. La FIGC sembra aver scelto il proprio candidato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è arrivato il primo contatto diretto tra Gennaro Gattuso e Gabriele Gravina. L'allenatore “ex Fiorentina” è il principale candidato per la panchina della Nazionale. Previsto l'ingresso di Leonardo Bonucci nello staff. C'è anche un'altra ipotesi: l'assegnazione di un ruolo di coordinatore tra vivai dei club a Cesare Prandelli.