Nonostante la sconfitta fatale per la Serie B, Colantuono ha un bel ricordo: "A Milano cercheremo una prestazione vicina a quella contro la Fiorentina"

Contro la Fiorentina, la Salernitana ha perso 0-2 e abbandonato definitivamente le speranze per la salvezza. La retrocessione è infatti arrivata poco dopo, con la sconfitta a Frosinone. L'allenatore Stefano Colantuono trascina i granata al termine della stagione, tornando anche sulla gara contro la Viola.

“A Milano per replicare la gara contro la Fiorentina”

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo affrontato sei squadre in lotta per l'Europa e, anche se abbiamo spesso perso, c'è stata una bella figura della squadra. Adesso andremo a Milano cercando di replicare una prestazione molto vicina a quella contro la Fiorentina, ma anche contro Juventus o Atalanta”.