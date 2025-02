La Roma fa di tutto per uscire con il Porto ma poi con Dybala la ribalta e avanza agli ottavi di Europa League

Serata pirotecnica all'Olimpico dove la Roma è riuscita a passare il turno in Europa League, eliminando il Porto, battuto per 3-2. All'andata era finita 1-1 al Do Dragao e i giallorossi hanno rischiato fortemente di compromettere il play-off regalando la rete dello 0-1 ai portoghesi, a segno con una splendida rovesciata di Samu Omorodion, dopo un disimpegno sbagliato da Svilar.

Ci ha pensato Dybala a rimettere in sesto la situazione, con una doppietta sul finale di primo tempo. Nella ripresa poi Porto in dieci per il rosso a Eustaquio e tris giallorosso con Pisilli all'85'. Ulteriore regalo romanista da parte di Rensch che al 95' regala con un autogol il 3-2 ai portoghesi ma troppo tardi per rimettere in discussione il passaggio agli ottavi.