Ahi Empoli, Kouame esce per infortunio contro il Cagliari

Problemi per Christian Kouame. L'attaccante di proprietà della Fiorentina, in prestito a Empoli, è dovuto uscire al minuto 69 a causa di un fastidio fisico.

Kouame out per infortunio

Durante Empoli-Cagliari, sfida chiave per la salvezza, l'attaccante ivoriano ha alzato bandiera bianca a poco più di venti dalla fine. Ancora da capire le condizioni del numero 99, che ha ceduto il posto a Lorenzo Colombo. Nelle ultime occasioni, invece, aveva giocato le gare per intero, andando in rete anche a Como.

Momentaccio per gli Azzurri

L'Empoli è in piena lotta per non retrocedere e il sogno Coppa Italia è praticamente sfumato in settimana quando è stato battuto 3-0 a domicilio dal Bologna di Italiano.