Il ritorno in Nazionale di Brekalo non è fortunato e la Croazia cede in casa nella corsa a Euro 2024

Mancava da un anno e mezzo circa Josip Brekalo in Nazionale e il suo rientro, addirittura da titolare, non è stato fortunato: la Croazia infatti ha perso con la Turchia in casa per 1-0. Brekalo è uscito al 63', sostituito da Vlasic.

Prima sconfitta interna tra l'altro nelle storia delle qualificazioni europee per i balcanici, con la rete decisiva segnata da Baris Yilmaz al 30' del primo tempo. Prossimo impegno tra tre giorni in casa del Galles.