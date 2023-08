Al termine del successo della Fiorentina per 0-4 a Grosseto, il calciatore Fabiano Parisi ha parlato commentando la gara ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com: “Altra benzina nelle gambe. Tutte le gare sono importanti per noi. Dobbiamo continuare così, la preparazione è ancora lunga e dobbiamo arrivare al meglio all'inizio del campionato”.

Sull'ultima amichevole: “Sconfitte come quella in Serbia fanno male; dobbiamo mettere tanta voglia e tanta determinazione in campo, siamo la Fiorentina e non possiamo fare queste brutte figure. Conference? Buonissima notizia per noi”.

Sulla scelta della Fiorentina: “L'unica squadra che mi voleva fortemente, ho voluto anche io questa possibilità. Sono contentissimo. Competizione con Biraghi? Non mi preoccupa, anzi. Normale che ci sia competizione a certi livelli, ma è sana e mi devo mettere a totale disposizione della squadra”.