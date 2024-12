Piove sul bagnato in casa Udinese: Runjiaic perde un altro difensore. Salta Inter e Fiorentina

A poche ore dall’ottavo di finale di Coppa Italia di questa sera contro l’Inter, e a 4 giorni dalla trasferta di lunedì al Franchi contro la Fiorentina, l’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic è costretto a registrare l’ennesima defezione in rosa. Dopo gli infortuni di Okoye, Davis, Payero e Zarraga il tecnico bianconero dovrà fare a meno di un altro giocatore per qualche settimana.

Un altro difensore finisce ai box: salterà Inter e Fiorentina

Secondo quanto riportato quest’oggi da Calcioudinese.it sia questa sera contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che in campionato contro la Fiorentina di Raffaele Palladino l’Udinese non potrà contrare sul centrale difensivo argentino Lautaro Giannetti. L’ex Velez ha riportato un affaticamento muscolare che lo toglie di fatto dai convocati almeno per i prossimi due impegni dei bianconeri. Il difensore dovrebbe rientrare per la prossima gara del 29 dicembre contro il Torino.