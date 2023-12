Alla Fiorentina basta un colpo di stinco di Beltran per sbancare Monza e salire al quarto posto in solitaria per almeno una notte

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Monza-Fiorentina 0-1 (7' Beltran)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (76' Mandragora), Duncan (82' Amatucci); Ikone (82' Sottil), Barak (55' Mina), Kouame; Beltran (46' Nzola).

90'+5 Finisce qui! La Fiorentina vince per 1-0 sul campo del Monza grazie alla rete segnata da Beltran ad inizio primo tempo e sale in solitaria al quarto posto almeno per una notte.

90'+5 Nzola serve Sottil che arriva in area e prova il tiro sul secondo palo senza trovare la porta.

90'+3 Brividi per la Fiorentina con il tiro di Ciurria che finisce di pochissimo sul fondo.

90'+3 Ammonito Ranieri per aver toccato il pallone con la mano.

90'+2 Birindelli si fa vedere sulla sinistra ma poi inseguito da Kayode non trova il modo di andare al cross in area.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

88' Ammonito anche D'Ambrosio nel Monza dopo un contrasto di gioco con Sottil.

86' Mandragora serve Sottil sulla corsa, l'esterno viola va al tiro ma il pallone si impenna oltre la traversa.

85' Ammonito Kayode per una trattenuta su Birindelli.

83' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Duncan e Ikone, tocca a Amatucci e Sottil.

82' Altro cambio nel Monza: esce Kyriakopoulos, va in campo Birindelli.

81' Parapiglia in campo tra le due squadre per via di un pallone conteso.

80' Stacca di testa Kouame, pallone che scorre sul fondo non vicino alla porta difesa da Di Gregorio.

78' Cambia nuovamente il Monza: esce Dany Mota, tocca a Vignato.

77' Bell'azione prolungata del Monza con il pallone che arriva poi a Kyriakopoulos che non era pronto al tiro.

76' Nuovo cambio nella Fiorentina: esce Arthur, va in campo Mandragora.

75' Ancora Monza nei pressi dell'area viola che non trova però il modo di andare al tiro.

72' Cartellino giallo per Akpa-Akpro per un fallo commesso su Milenkovic.

70' Monza che prova a far girare il pallone, ma non trova sbocchi nella metà campo dei viola.

67' Ammonito Mina per un intervento falloso su Dany Mota.

66' Prova a gestire il gioco Arthur, lo ferma Colombo colpendolo.

63' Cross di Nzola in area, pallone che finisce tra le braccia di Di Gregorio.

60' Conclusione di Ikone, pallone che finisce alto.

60' Cambio nel Monza: esce Colpani, tocca a Valentin Carboni.

59' Fiorentina che ora torna a far girare il pallone nella metà campo del Monza.

56' Stacca in area di testa Milenkovic, il pallone si stampa sul petto di Colombo.

55' Altro cambio per la Fiorentina: esce Barak, va in campo Mina.

54' Pochissima precisione in fase di possesso palla e di passaggio da entrambe le squadre.

51' Ikone punta Caldirola in area ma poi il difensore del Monza respinge il pallone.

48' Monza che attacca da destra verso sinistra con il cross di Ciurria per Kyriakopoulos che non trova la porta.

46' Il secondo tempo inizia con dei cambi per parte: nel Monza escono Pedro Pereira e Gagliardini e vanno in campo Colombo e Ciurria, nella Fiorentina esce Beltran e va in campo Nzola.

45'+1 Finisce il primo tempo. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato da Beltran al 7' dopo l'errore di Di Gregorio.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Va al tiro sul calcio di punizione Gagliardini, ma scivola al momento della conclusione e il pallone finisce tra i guantoni di Terracciano.

44' Milenkovic ferma Colpani sul limite dell'area, punizione per il Monza anche se il contatto non sembra esserci.

41' Fiorentina che torna a giostrare il pallone nei pressi dell'area del Monza, ma deve trovare lo spunto per andare al tiro.

38' Pallone di Pedro Pereira da destra in area per Dany Mota, grande chiusura di Ranieri su di lui.

35' Azione della Fiorentina con Beltran che serve bene Barak, il quale va al tiro rasoterra sul quale interviene Di Gregorio.

32' Ammoniti sia Pablo Marì che Beltran in occasione di un contrasto di gioco.

31' Ancora Monza in percussione, con il tentativo di tiro di Colpani parato da Terracciano.

30' Monza all'attacco con Akpa-Akpro che innesca in modo spettacolare Colpani, il quale serve sull'altro lato Kyriakopoulos che non inquadra la porta al momento del tiro.

27' Occasione per la Fiorentina con Duncan, con Kouame che lo serve per il tiro ma la sua conclusione è poi intercettata da Di Gregorio.

24' Barak cerca Kouame sulla destra, grande aggancio dell'attaccante viola che poi però viene chiuso dalla difesa brianzola.

21' Pallone per Beltran che se lo aggiusta per poi andare al tiro, chiude Caldirola.

18' Fiorentina che stazione nella metà del campo del Monza, con Di Gregorio che continua a sbagliare nei passaggi ai compagni.

15' Fiorentina che mantiene il possesso palla, il Monza si fa trovare spesso basso

12' Reazione del Monza con Colpani che prova a lanciarsi verso l'area viola, ma poi sbatte conto il muro della difesa.

9' Clamoroso Ikone. L'esterno viola fa tutto bene, salta Di Gregorio per poi concludere, a porta spalancata, direttamente su D'Ambrosio.

7' GOOOOL!!!! Beltran!!! La combina grossa Di Gregorio, riservendo il pallone sull'attaccante viola che spedisce il pallone in porta con lo stinco! 1-0 per i viola!

5' Ancora Ikone! Stavolta l'esterno viola spara dalla distanza, paratona di Di Gregorio che salva la sua porta.

2' Ci prova subito Ikone, pallone alto sopra la traversa.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Ultima trasferta del 2023 per la Fiorentina, stasera impegnata allo ‘U-Power Stadium’ di Monza per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Trasferta insidiosa per i ragazzi di Italiano, che si trovano a un punto dalla Champions League e che hanno un’ottima occasione per migliorare la classifica, ma senza giocatori fondamentali come Gonzalez, Bonaventura e Martinez Quarta.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle 20:45.

