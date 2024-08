Fiorentina fiduciosa per Tessmann, ma tirare troppo la corda potrebbe non convenire a nessuno. Prende vigore Bove

Nelle prossime ore dovrà risolversi in maniera definitiva anche la questione Tanner Tessmann. Il giocatore attende il via libera dei suoi agenti per unirsi alla Fiorentina.

Manca un unico accordo

Tutto fatto da giorni sia con il Venezia (6 milioni al club lagunare) sia per quanto riguarda il contratto del calciatore (1.2 milioni per cinque anni), ma manca ancora il benedetto accordo sulle commissioni che finiranno ai procuratori.

Fiorentina fiduciosa

La Fiorentina rimane fiduciosa, si legge stamani su La Nazione, ma tirare troppo la corda su questo aspetto con la società viola non è convenuto mai a nessuno.

Bove prende vigore

Sempre a centrocampo ha ripreso vigore il nome di Edoardo Bove, per il quale la Roma pare potersi ‘accontentare’ di una decina di milioni più bonus.