Per l'operazione Tessmann filtra ottimismo... anche in casa Venezia. I lagunari hanno già individuato il suo sostituto

La trattativa per Tanner Tessmann si è prolungata oltre le aspettative, ma continua a filtrare ottimismo sulla riuscita dell'operazione tra Fiorentina e Venezia. Lo statunitense, reduce dall'eliminazione alle Olimpiadi, è pronto a sbarcare in Toscana tant'è che il suo club attuale si sta già muovendo per sostituirlo.

Uno juventino per il dopo Tessmann

Secondo quanto riporta TuttoVeneziaSport, l'identikit dell'erede di Tessmann porta a un nome ben preciso, ovvero quello di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000 della Juventus non rientra tra le prime scelte di Thiago Motta, ma ciò non significa che i bianconeri lo svenderanno. Anzi, la richiesta ad oggi è tra i 7 e i 10 milioni ma non è escluso che il Venezia possa giocarsi la carta del prestito.