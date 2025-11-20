Corvino: "Ho ancora negli occhi il 3-2 con la Juventus e i tifosi della Fiorentina in visibilio. Vlahovic il mio miglior colpo a Firenze"

Pur avendo raggiunto i 76 anni, l'ex direttore dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è ancora nel giro della Serie A dove sta provando a rimanere con il Lecce.

“Mi dispiace per la Fiorentina”

Sia pur da lontano, Corvino continua ad avere un occhio di riguardo per il club viola: “Mi dispiace per il momento che sta passando la Fiorentina - ha dichiarato a Tuttosport - ma sono certo che si rialzeranno. Contro la Juve troverà nuovi stimoli. Io ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale, a Torino: ho ancora negli occhi il settore ospiti in visibilio”.

“Vlahovic, che colpo!”

Quando gli viene chiesto quale sia stato il suo colpo più importante a Firenze, Corvino risponde così: “Parto da Luca Toni e chiudo con Dusan Vlahovic, pur sapendo di fare un torto a tanti”.