L'Atalanta va in goleada a Empoli e torna a ridosso dello Scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un super riscatto dopo l'eliminazione in Champions per l'Atalanta, che ha battuto nettamente a domicilio l'Empoli al ‘Castellani’: 0-5 il risultato finale, determinato già nel primo tempo. Vantaggio fortunoso firmato da Zappacosta al 27', con un cross mancino deviato in porta. Poi il raddoppio sotto misura di Retegui e il tris di Lookman in rapida serie. Nella ripresa ancora Lookman per il poker in contropiede e a un quarto d'ora dal termine un altro gol di Zappacosta, stavolta di destro, che vale all'Atalanta il -3 dall'Inter e il -2 dal Napoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54, Lazio 47, Juventus 46, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14.

* = una partita in meno.