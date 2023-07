Rubinho: "Fossi nella Fiorentina non punterei su Arthur. Ecco chi consiglio alla società viola per la porta"

L'ex portiere brasiliano del Genoa e della Juventus Rubinho ha parlato a Radio Bruno del possibile acquisto della Fiorentina Arthur, suo connazionale: “Lo conosco un po' anche fuori dal campo, ho avuto contatti con i suoi agenti in Brasile. C'è da dire che la maglia bianconera pesa, ma anche quando era al Barcellona, così come in Italia, non ha mai dimostrato un granché. Sinceramente non ci punterei fossi nella Fiorentina. A quanto ho capito lui non è mai stato molto disposto a dare il meglio di sé.

"Per la porta alla società viola consiglio Bento, portiere dell'Atletico Paranaense, che costa circa 8 milioni. Un bel profilo".