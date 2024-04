Dieci italiane in Europa, una follia possibile? Ecco come dovrebbe essere la classifica finale. E la Fiorentina in Conference...

La Fiorentina lotta tramite le coppe per trovare un posto nelle competizioni europee anche nella prossima stagione. E se a farlo fossero dieci squadre italiane? Un'ipotesi folle ma ancora possibile, riportata dal giornalista Giuseppe Pastore su X. A condizioni molto particolari.

Dieci italiane in Europa?

Per realizzare lo scenario, in Champions League dovrebbero andarci le cinque squadre che occupano attualmente i primi cinque posti della classifica. Al quinto una tra Atalanta e Roma, ma l'altra dovrebbe scivolare fino al nono posto e contemporaneamente vincere l'Europa League. E la Fiorentina? Non dovrebbe andare oltre la sua posizione attuale, la decima, ed è chiamata a vincere la Conference League.

1) Inter (Champions League)

2) Milan (Champions League)

3) Juventus (Champions League)

4) Bologna (Champions League)

5) Atalanta/Roma (Champions League grazie al ranking Uefa)

6) Napoli (Europa League)

7) Lazio (Europa League)

8) Torino (Conference League)

9) Atalanta/Roma (Champions League grazie alla vittoria dell'Europa League)

10) Fiorentina (Europa League grazie alla vittoria della Conference League)