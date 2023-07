L'ex responsabile della comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha espresso a Sky Sport il suo parere sulla sentenza che ha escluso la Juventus dalla Conference League e il conseguente accesso della società viola alla competizione europea: “Era una sentenza attesa. La Juve non farà nemmeno reclamo e accetta questa sentenza che probabilmente è il minore dei mali. Poi a parte il danno reputazionale e la conferma della Giustizia Europea, non sono d'accordo sul fatto che i tifosi pensano che non fare la Conference sia un vantaggio per la Juventus. Io non ci credo. Per me fare esperienza europea a tutti i livelli è sempre un'esperienza utile”.



E aggiunge: "Intanto ti permette di mandare in campo più giocatori e avere meno musi lunghi nello spogliatoio, acquisisci esperienze e fai dei punti che ti permettono di non crollare nel ranking Uefa, quindi non è una sentenza favorevole ma punitiva e va accettata perché qualcosa di non corretto dalla vecchia dirigenza della Juventus era stato commesso".