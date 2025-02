A Radio Bruno ha parlato Fulvio Collovati, intervenendo sul match di ieri sera tra Inter e Fiorentina. Queste alcune delle sue parole: "La vittoria della Fiorentina giovedì è stata clamorosa e ha fatto rumore, poi ieri i nerazzurri sono stati padroni del campo per 70 minuti e ha meritato di vincere. La Fiorentina ha pensato molto a difendersi e doveva sfruttare meglio le ripartenze.

Gli episodi hanno lasciati tutti molto perplessi, se il protocollo non prevede alcune cose va cambiato. Che il pallone fosse fuori lo abbiamo visto tutti. Il rigore assegnato alla Fiorentina? Ai miei tempi non l'avrebbero mai dato. La Fiorentina è comunque una buona squadra, la reazione dell'Inter c'era da aspettarsela. Kean? Ieri ha fatto uno scatto incredibile su Barella, non so come la Juventus gli abbia preferito Vlahovic. Acquisto azzeccatissimo della Fiorentina".