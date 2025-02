Confermate le "facili" condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto di Fagioli da parte della Fiorentina. Ecco quali sono

Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina ha perfezionato l'arrivo di Nicolò Fagioli i viola dalla Juventus. Affare in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni ai quali potrebbero aggiungersi altri 2,5 di bonus.

Come scrive tuttomercatoweb.com, le condizioni per l'obbligo di riscatto sono legate alla qualificazione alle coppe europee da parte della Fiorentina. Come riporta la testata, però, i piazzamenti europei riguardano anche la Conference League. Dunque basterà che la squadra viola si qualifichi in una delle tre competizioni UEFA a fine anno per far scattare il riscatto di Fagioli.