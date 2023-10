L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione attuale in casa viola: “Ora c'è grande entusiasmo, quando le cose vanno così bene senti meno la fatica. E così le partite in Conference diventano una grande opportunità, soprattutto per quei giocatori indietro di condizione”.

Sulla Conference League: “Senza dubbio è una competizione che ti toglie tante energie. Sarebbe da giocare un anno, da alzare e poi basta. Purtroppo la Fiorentina ci è andata soltanto vicino, però noto comunque un certo entusiasmo nel giocarla di nuovo. Può essere un segnale”.

