Non solo Zanoli: la Fiorentina prova a inserirsi nella trattativa tra il Torino e un terzino destro. Segnali sulla permanenza di Dodô?

In mattinata è stato reso noto l'interessamento della Fiorentina per Alessandro Zanoli, terzino destro che può giocare sia come quarto in difesa che come quinto a centrocampo, di proprietà del Napoli. Tuttavia, sembra delinearsi un vero e proprio casting in casa viola per il ruolo occupato da Dodô.

Come riporta Tuttosport, infatti, la Fiorentina non è mai uscita dalla corsa per Jackson Tchatchoua, che ricopre gli stessi ruoli di Zanoli. Il classe 2001 è reduce da un anno all'Hellas Verona, dove ha collezionato 2 gol e 3 assist in 36 presenze, ed ha un profilo simile a quello di Dodô per propensione offensiva a dispetto di una fase difensiva non eccelsa. Tuttavia, anche il Torino sembra far sul serio per il camerunense, e farà concorrenza ai viola per l'acquisto di Tchatchoua.