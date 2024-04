Sentite Varriale: "In finale ci va una splendida squadra come l'Atalanta. Giallo a Scamacca? Troppo severo"

Gianluca Scamacca è stato grande protagonista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Mattatore della sfida, l'attaccante azzurro dovrà però saltare la finalissima per squalifica.

Varriale: “Giallo a Scamacca troppo severo”

Sulla questione si è espresso su X il giornalista Enrico Varriale: “In finale va una splendida Atalanta. In pieno recupero il gol di Lookman piega la resistenza di una Fiorentina rimasta in dieci. Gran gol di Scamacca, che però non ci sarà in finale per un giallo troppo severo mostratogli da La Penna”.