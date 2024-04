Osti: "Dietro quest'Atalanta c'è il lavoro del club e di Gasperini. Con la Fiorentina ha 'strameritato' di vincere"

L’ex difensore e direttore sportivo dell’Atalanta Carlo Osti, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha commentato la semifinale di ieri sera sottolineando come la squadra di Gasperini sia in uno stato di grazia. Queste le sue considerazioni:

“L'Atalanta di Gasperini sta facendo una stagione a dir poco strepitosa. Sta dimostrando ad ogni partita il suo valore, stupendo ogni volta chi la guarda. Quello che i nerazzurri hanno fatto in questa stagione non è frutto del caso ma è tutto meritato: il lavoro della società e quello del tecnico hanno creato qualcosa di eccezionale, e i risultati che la squadra sta registrando ne sono la riprova. E’ ancora in corsa su tutti i fronti, campionato e finale di Coppa Italia, oltre che ad avere una semifinale europea contro il Marsiglia. Sono più che convinto, e credo di non potere essere smentito, che nell’arco delle due partite contro la Fiorentina abbia ‘strameritato’ di passare il turno e di raggiungere la Juventus nella finale di Roma”.