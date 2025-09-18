Il playmaker argentino messo sotto osservazione dalla Fiorentina

Il playmaker del Tigres, formazione messicana, Juan Brunetta, è tornato ad essere nei radar di diverse formazioni italiane.

Tre squadre su di lui

Secondo quanto riportato dal giornalista, esperto di mercato, Ekrem Konur, sul giocatore, classe 1997, ci sono Bologna, Udinese e la Fiorentina.

Valutazione e contratto

Il club viola lo ha messo sotto osservazione e segue con attenzione ogni sua prestazione. Ha una valutazione intorno ai 6,5 milioni di euro ed ha un contratto valido fino al giugno 2027 con il club di San Nicolás de los Garza.