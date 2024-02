VIDEO: I Bnkr44 dichiarano la loro fede viola sul palco di Sanremo anche nella serata della finale

Nuova dichiarazione d'amore per la Fiorentina e i colori viola ieri sera a Sanremo direttamente dal palco dell'Ariston. I Bnkr44, gruppo che arriva direttamente da Villanova nel comune di Empoli, hanno prima cantato la loro ‘Governo Punk’ per poi, come anche nelle serate precedenti, salutare il pubblico con un bel "Forza viola!". Ma stavolta hanno anche aggiunto “Un bacione alla Fiesole”, a testimoniare il legame di alcuni componenti del gruppo musicale con il tifo viola.

Il video delle loro parole alla finale del Festival

Di seguito trovate il video dei saluti a tinte viola dei Bnkr44 all'Ariston, che sono arrivati terzultimi al 28° posto nella classifica finale.