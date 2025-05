Isco: "Non siamo venuti a Firenze per pareggiare, vogliamo vincere anche domani"

Isco è già carico per la partita di domani sera. Il Betis, arrivato oggi a Firenze, ha pubblicato su Instagram un video in cui chiede all'ex Real Madrid se si sente pronto per affrontare la Fiorentina. Sentite la sua risposta:

Isco “infiamma” la partita

“Prima della semifinale ci avevi detto che eri ‘engorillado’ (ti sentivi un gorilla, ndr) . Adesso, al pensiero di arrivare in finale come ti senti?“. E Isco: “Engorilladissimo, elevato alla decima potenza. Il pareggio per noi non conta, a Firenze andiamo per vincere“.