Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha commentato a DAZN la sconfitta incassata contro la Fiorentina: "La sconfitta fa male, abbiamo giocato bene. Il rigore per la Fiorentina è un po' generoso vedendo come cadano ora. Potevamo fare qualcosa di speciale ma ora mettiamo da parte questa sensazione per riiniziare nel modo più adeguato.

E prosegue: “Abbiamo fatto fare a Italiano il peggior possesso palla da quando è alla Fiorentina? Mi interessa poco, sarebbe stato diverso se invece avessimo vinto. Così resta soltanto una statistica”.



Conclude: “Chiacchere con Italiano a fine gara? Gli ho fatto i complimenti per la vittoria, è un allenatore che dà tanto e sta facendo benissimo alla Fiorentina, si vede la sua mano ed è interessante giocare contro di lui”.