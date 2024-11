Sottil: "Questo periodo è il continuo di un percorso iniziato da anni: possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti"

Riccardo Sottil è intervenuto anche per i canali ufficiali, in zona mista, dopo la vittoria della Fiorentina per 3-1 sull'Hellas: “Che spettacolo, è fantastico vincere con questa continuità e stare nella parte alta della classifica, specialmente sapendo come siamo partiti e come stiamo adesso. Nessuno se lo aspettava, ma noi siamo la Fiorentina, abbiamo ambizioni, veniamo da 3 finali consecutive, questo periodo è solo il continuo di un percorso creato in questi anni: sono sicuro che con questa grande positività e caparbietà possiamo toglierci diverse soddisfazioni, poi le somme si tirano a fine anno".

“Abbiamo sentito il Presidente, lo aspettiamo qua, ci fa un grande piacere quando ci sta accanto e ci sostiene, è una persona speciale e gli dedichiamo anche questa vittoria: Poi è bene ricordare anche Joe, perché faceva parte della famiglia. Il 3-1 lo abbiamo esultato sotto la Fiesole: oggi è stata fantastica, ci ha sostenuto fino all'ultimo, è bello coinvolgerli”.

“Il mister mi sta dando compiti specifici ed ho un gran rapporto con lui, mi sta facendo fare uno step difensivo che mi mancava, lo sto aggiungendo al mio arsenale. Sono sicuro che poi arriveranno anche gol e assist perché mi sento bene, peccato per l'inciampo della Conference, mantenere il trend positivo sarebbe stato bello ma non siamo macchine, ci sta perdere, si perdono tante energie e nonostante ciò oggi a livello mentale c'eravamo”.