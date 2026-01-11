Palladino: "Alla Fiorentina nessuno mi ha cacciato, ho deciso io di andare via. Non c'erano le stesse visioni con la società"

Ieri sera è andato in scena su Rai 2, durante il programma Il sabato al 90', un botta e risposta fra il giornalista Alberto Rimedio e l'ex tecnico viola Raffaele Palladino, che riguarda da vicino anche la Fiorentina.

Il momento dell'Atalanta

L'Atalanta sta volando sulle ali dell'entusiasmo da quando sulla panchina bergamasca è arrivato Palladino. L'ex tecnico viola sta riuscendo a risollevare una stagione nata storta per la Dea. Ai microfoni della Rai, nel posto partita di Atalanta-Torino vinta dai ragazzi di Palladino per 2-0, si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei dirigenti viola.

Le parole di Palladino

Alberto Rimedio, mettendo a confronto il momento dei neroazzurri e della Fiorentina, ha detto a Palladino: “Vedendo adesso la situazione della Fiorentina non dico che non l'avrebbero mandata via..”. Il tecnico campano ha però subito risposto al giornalista: “No No, dalla Fiorentina nessuno mi ha cacciato, sono io che sono andato via. Penso di aver fatto un gran lavoro, siamo arrivati sesti e non succedeva da 15 anni. Ho cercato di dare il mio contributo valorizzando i giocatori, poi purtroppo non c'erano le stesse visioni

con la società. Ho preferito cambiare e rinunciare a due anni di contratto. Però qui all'Atalanta si è aperto un bel portone: è una grande società, ambiziosa. Sono fortunato e felice"