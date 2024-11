Flachi: "Gudmundsson? No, giusto che resti Beltran il titolare. Un allenatore bravo non cambia una macchina perfetta"

Francesco Flachi, ex attaccante gigliato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Fiorentina, in particolare su Beltran e Gudmundsson, in ballottaggio per agire alle spalle di Kean:

“Giusto che ora continui a giocare Beltran”

“Io non toccherei una macchina perfetta, in questo momento è giusto che Beltran giochi. Gudmundsson quindi aspetterà e allora tornerà al 100%. L'islandese è un giocatore importante ma deve capire che l'argentino ora sta facendo molto bene. Palladino non dovrebbe cambiare l'undici titolare se rientra Gud”.

Sul mercato invernale

“Se si deve prendere uno solo per riempire la rosa, meglio rimanere con chi si è. Però se la società vuole migliorare ulteriormente la classifica, fa bene a gennaio a comprare un altro giocatore importante in attacco”.

“Palladino non cambierà niente al rientro dalla sosta, io penso che sia giusto continuare con gli stessi interpreti. Ormai ha trovato la strada giusta e un assetto di gioco consolidato. Un allenatore bravo non vuole mai modificare una formazione che funziona bene”.