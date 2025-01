Folorunsho affare non in pericolo, ma la Fiorentina deve aspettare il via libera del Napoli. Conte vuole il sostituto prima di cedere l'ex Verona

L'affare Folorunsho-Fiorentina non è in pericolo, ma i tempi del suo arrivo a Firenze si potrebbero allungare. Come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, prima di cederlo il Napoli vuole trovare un sostituto nel suo ruolo, perché al momento è lui l'unico a poter prendere il posto di Anguissa al centro del campo.

E così la Fiorentina dovrà ancora aspettare il via libera di Conte, che per sostituirlo punta Fazzini o Pellegrini, ma entrambe le piste non sembrano facilmente percorribili. Da capire a questo punto quando si sbloccherà l'affare.